Լիբանան ծնած պատրիարք 🕯️ Էլիաս Հոյեկը

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Ավելի քան մեկ դար առաջ Եկեղեցու մի տղամարդ պայքարեց Լիբանանին իր սահմաններն ու ճակատագիրը տալու համար ։ 2026 թվականի հուլիսի 25 – ին Դիմանում Եկեղեցին նրան հռչակեց օրհնված ։ Հետադարձ հայացք «Մեծ Լիբանանի հոր» կյանքին ։
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