🎥 Լինդսի Գրեհեմը ցանկանում էր ռմբակոծել Լիբանանը Նեթանյահուի

Մահացել է հուլիսի 12 – ին աորտայի հեռացումից, ԱՄՆ սենատոր Լինդսի Գրեհեմը հուղարկավորվում է այս երեքշաբթի Վաշինգտոնում: Մեկ օր առաջ ռեժիսոր Ալեքս Հոլդերի չհրապարակված վավերագրական ֆիլմը բացահայտում է նրա մահից առաջ արված նկարները. Գրեհեմը ցնցված է Իրանի դեմ ԱՄՆ – իսրայելական պատերազմից😲, համեմատում է Թրամփին և Նեթանյահուին Ռուզվելտի և Չերչիլի հետ և միակողմանիորեն առաջարկում է Իսրայելի վարչապետին ԱՄՆ – ի ռազմական օգնությունը Լիբանանի դեմ 🇱🇧։ Նեթանյահուն առայժմ հրաժարվում է ։
🔗 LibnaNEWS.com
Դիտեք սկզբնական տեսանյութը YouTube – ում
Explorez la carte en direct des evenements et points de situation.