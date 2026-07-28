HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

🎥 Լինդսի Գրեհեմը ցանկանում էր ռմբակոծել Լիբանանը Նեթանյահուի

Նորություններ
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
0 lecteurs
🎥 Lindsey Graham voulait bombarder le Liban avec Netanyahou
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Մահացել է հուլիսի 12 – ին աորտայի հեռացումից, ԱՄՆ սենատոր Լինդսի Գրեհեմը հուղարկավորվում է այս երեքշաբթի Վաշինգտոնում: Մեկ օր առաջ ռեժիսոր Ալեքս Հոլդերի չհրապարակված վավերագրական ֆիլմը բացահայտում է նրա մահից առաջ արված նկարները. Գրեհեմը ցնցված է Իրանի դեմ ԱՄՆ – իսրայելական պատերազմից😲, համեմատում է Թրամփին և Նեթանյահուին Ռուզվելտի և Չերչիլի հետ և միակողմանիորեն առաջարկում է Իսրայելի վարչապետին ԱՄՆ – ի ռազմական օգնությունը Լիբանանի դեմ 🇱🇧։ Նեթանյահուն առայժմ հրաժարվում է ։

🔗 LibnaNEWS.com

Դիտեք սկզբնական տեսանյութը YouTube – ում

Recommande par Libnanews
Voir la carte des evenements

Explorez la carte en direct des evenements et points de situation.

Ouvrir la carte

- Advertisement -
Article précédent
Baignade à risque au #Liban : le rapport 2026 du CNRS sur la qualité des eaux côtières est tombé.
Լողալը վտանգված է #Lebanon – ում. 2026 CNRS – ի զեկույցը ափամերձ ջրերի որակի մասին ընկել է:
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi