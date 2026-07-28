Լողալը վտանգված է #Lebanon – ում. 2026 CNRS – ի զեկույցը ափամերձ ջրերի որակի մասին ընկել է:

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Նահր էլ – Կաբիրից մինչև Նաքուրա փորձարկված 37 վայրերից 24 – ը մաքուր են, բայց 7 — ը շարունակում են մնալ վտանգավոր ՝ առաջատար Անթիլիաս գետը, որին հաջորդում են Ռամլեթ ալ – Բայդան և Ջունիե ծովածոցը: Տրիպոլիում տների կեսից ավելին դեռևս միացված չէ սանիտարական ցանցին ։ Այդուհանդերձ, լիբանանցիները շարունակում են լողալ այնտեղ ։

🔗 LibnaNEWS.com

Դիտեք սկզբնական տեսանյութը YouTube – ում