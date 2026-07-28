Լողալը վտանգված է #Lebanon – ում. 2026 CNRS – ի զեկույցը ափամերձ ջրերի որակի մասին ընկել է:

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Նահր էլ – Կաբիրից մինչև Նաքուրա փորձարկված 37 վայրերից 24 – ը մաքուր են, բայց 7 — ը շարունակում են մնալ վտանգավոր ՝ առաջատար Անթիլիաս գետը, որին հաջորդում են Ռամլեթ ալ – Բայդան և Ջունիե ծովածոցը: Տրիպոլիում տների կեսից ավելին դեռևս միացված չէ սանիտարական ցանցին ։ Այդուհանդերձ, լիբանանցիները շարունակում են լողալ այնտեղ ։
🔗 LibnaNEWS.com
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