Kavinsky, le dernier voyage du pilote de la Testarossa

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Avec la disparition de Kavinsky, la musique électronique française perd l’un de ses créateurs les plus singuliers. Derrière ce pseudonyme se cachait Vincent Belorgey, artiste discret devenu une référence mondiale grâce à un univers immédiatement reconnaissable, fait de synthétiseurs analogiques, de néons, de routes désertes et de Ferrari Testarossa lancées dans la nuit. Son personnage, inspiré d’un conducteur revenu d’entre les morts après un accident, avait fini par dépasser la fiction pour devenir une véritable icône de la synthwave.

Le grand public l’avait découvert avec Nightcall, devenu indissociable du film Drive de Nicolas Winding Refn. En quelques minutes, cette mélodie hypnotique imposait une nouvelle esthétique musicale : un mélange de nostalgie des années 1980, de romantisme mélancolique et de puissance électronique. Peu d’œuvres auront autant marqué une génération de cinéphiles et d’amateurs de musique électronique.

Mais Kavinsky ne se résumait pas à un seul morceau. Avec Testarossa Autodrive, Roadgame, Protovision, Odd Look, Renegade ou encore l’album OutRun, il avait construit un univers cohérent où chaque morceau semblait accompagner un film imaginaire. Son influence s’est étendue bien au-delà de la scène française, inspirant de nombreux artistes de la synthwave et de la musique électronique contemporaine.

En 2024, il avait une nouvelle fois captivé le monde lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris. Aux côtés d’Angèle et de Phoenix, il avait offert une interprétation magistrale de Nightcall. Devant des centaines de millions de téléspectateurs, cette performance avait redonné une seconde vie à un morceau vieux de quatorze ans, au point de battre un record mondial de recherches sur Shazam en une seule journée.

À une époque où la musique électronique est souvent dominée par l’éphémère, Kavinsky avait réussi l’exploit de créer un imaginaire intemporel. Son œuvre évoquait autant les bandes originales de John Carpenter que les jeux vidéo, les autoroutes américaines ou les voitures de sport italiennes. Il ne cherchait pas à suivre les tendances : il avait créé les siennes.

Aujourd’hui, c’est une silhouette en blouson Teddy qui s’éloigne une dernière fois dans la nuit. Pourtant, comme le personnage qu’il avait inventé, Kavinsky continuera sans doute de rouler encore longtemps dans la mémoire collective. Tant que résonneront les premières notes de Nightcall ou de Testarossa Autodrive, son univers restera vivant, quelque part entre le cinéma, la musique et le rêve.