HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

🚨 UNIFIL – Ն ԱՎԱՐՏՎԱ ՞ Ծ Է

Նորություններ
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
0 lecteurs
🚨 LA FINUL, C'EST FINI ?
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

1978 🔵 թվականից կապույտ սաղավարտները հերթապահում են Լիբանանի հարավում ։ ՄԱԿ – ի Անվտանգության խորհուրդը 2026 թվականի դեկտեմբերի 31 – ի դրությամբ հայտարարել է մանդատի ավարտի մասին ։

Իսրայելա – ամերիկյան 🇮🇱🇺🇸 ճնշումը ստանձնեց… բայց նաև մտահոգիչ թվեր. ավելի քան 10 000 իսրայելական խախտումներ, որոնք արձանագրվել են ՅՈՒՆԻՖԻԼ – ի կողմից 2024 թվականի նոյեմբերի զինադադարից ի վեր:

🇫🇷🇮🇹 Ո ՞ րն է հաջորդ քայլը ։ Ֆրանսիան և Իտալիան հայտարարում են կոալիցիա ստեղծելու մասին ։

Recommande par Libnanews
Indicateurs économiques du Liban

Suivez les principaux indicateurs économiques en temps réel.

Voir les indicateurs

48 տարվա ընթացքում առաջինը. Հարավային Լիբանան ՝ առանց կապույտ սաղավարտների ։

👉 Հետևեք LibnaNEWS – ին ՝ հասկանալու, թե ինչ է իրականում կատարվում ։

Դիտեք սկզբնական տեսանյութը YouTube – ում

- Advertisement -
Article précédent
🕯️ Élias Hoayek, le patriarche qui a fait naître le Liban
Լիբանան ծնած պատրիարք 🕯️ Էլիաս Հոյեկը
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi