🚨 UNIFIL – Ն ԱՎԱՐՏՎԱ ՞ Ծ Է

1978 🔵 թվականից կապույտ սաղավարտները հերթապահում են Լիբանանի հարավում ։ ՄԱԿ – ի Անվտանգության խորհուրդը 2026 թվականի դեկտեմբերի 31 – ի դրությամբ հայտարարել է մանդատի ավարտի մասին ։
Իսրայելա – ամերիկյան 🇮🇱🇺🇸 ճնշումը ստանձնեց… բայց նաև մտահոգիչ թվեր. ավելի քան 10 000 իսրայելական խախտումներ, որոնք արձանագրվել են ՅՈՒՆԻՖԻԼ – ի կողմից 2024 թվականի նոյեմբերի զինադադարից ի վեր:
🇫🇷🇮🇹 Ո ՞ րն է հաջորդ քայլը ։ Ֆրանսիան և Իտալիան հայտարարում են կոալիցիա ստեղծելու մասին ։
Suivez les principaux indicateurs économiques en temps réel.
48 տարվա ընթացքում առաջինը. Հարավային Լիբանան ՝ առանց կապույտ սաղավարտների ։
👉 Հետևեք LibnaNEWS – ին ՝ հասկանալու, թե ինչ է իրականում կատարվում ։
Դիտեք սկզբնական տեսանյութը YouTube – ում