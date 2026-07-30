Accord sur le Liban : Aoun mise sur la Turquie

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

En visite à Ankara jeudi 30 juillet, le président libanais Joseph Aoun a demandé à la Turquie de soutenir sur la scène internationale l’accord-cadre conclu avec Israël. Beyrouth espère que le poids régional d’Ankara, son appartenance à l’OTAN et ses relations avec plusieurs acteurs du conflit permettront d’obtenir des garanties plus solides. Le chef de l’État réclame un retrait israélien complet, coordonné avec le déploiement de l’armée libanaise, un arrêt durable des hostilités et un mécanisme international de contrôle. Mais la capacité réelle de la Turquie à contraindre Israël reste incertaine.

Joseph Aoun cherche à élargir le cercle des États engagés dans la mise en œuvre de l’accord-cadre entre le Liban et Israël. Après Washington et les capitales européennes, le président libanais se tourne vers Ankara. Son objectif consiste à transformer un texte encore fragile en engagement international plus difficile à contourner.

Lors de sa visite en Turquie, le chef de l’État a estimé qu’Ankara pouvait défendre l’accord auprès de ses partenaires et appeler toutes les parties à respecter leurs obligations. Il a cité l’appartenance de la Turquie à l’Organisation du traité de l’Atlantique nord ainsi que ses relations politiques, économiques et militaires dans la région.

Cette démarche traduit une inquiétude croissante à Beyrouth. L’accord signé le 26 juin ne garantit pas encore un retrait israélien rapide. Son application repose sur des étapes successives. Israël doit évacuer certains secteurs pendant que l’armée libanaise y déploie ses unités et que les armes échappant au contrôle de l’État sont retirées.

Le dispositif rencontre déjà des obstacles. Les retraits restent limités. Les destructions compliquent le retour des habitants. Le Hezbollah refuse d’abandonner son arsenal dans le cadre d’un accord auquel il n’a pas directement souscrit. Israël maintient de son côté une lecture extensive de ses exigences sécuritaires.

Dans ce contexte, Joseph Aoun veut éviter que Washington reste l’unique arbitre du processus. L’appui turc ne remplacerait pas la médiation américaine. Il pourrait cependant donner au Liban un partenaire supplémentaire dans les discussions sur le retrait, la surveillance internationale et le soutien à l’armée.

Ankara, nouvelle étape de la diplomatie de Joseph Aoun

Le déplacement en Turquie s’inscrit dans une diplomatie destinée à consolider la position officielle du Liban. Joseph Aoun cherche à convaincre ses interlocuteurs que l’État libanais demeure attaché à l’accord-cadre, mais qu’il ne peut l’appliquer seul.

Le président a confirmé l’engagement de Beyrouth envers le texte. Il a toutefois insisté sur plusieurs garanties. Le retrait israélien doit être complet. Il doit se dérouler parallèlement au déploiement de l’armée libanaise. Les hostilités doivent cesser sur l’ensemble du territoire. Un mécanisme international doit enfin vérifier les obligations des deux parties.

Cette dernière demande vise à corriger une asymétrie du dispositif actuel. Le Liban craint que la surveillance se concentre principalement sur les armes du Hezbollah et sur l’action de l’armée libanaise. Il réclame que les opérations israéliennes, les incursions, les destructions et les éventuels retards dans les retraits fassent l’objet d’un contrôle comparable.

Pour Beyrouth, l’accord ne peut fonctionner si Israël conserve le droit de décider seul qu’une menace subsiste. Une telle interprétation lui permettrait de prolonger sa présence ou de reprendre ses frappes en invoquant des renseignements que les autorités libanaises ne peuvent vérifier.

Joseph Aoun tente donc d’internationaliser les garanties. Les États-Unis resteraient au centre du mécanisme, mais d’autres pays pourraient participer à la surveillance, au financement ou à la formation des forces libanaises. La Turquie figure parmi les acteurs sollicités.

Cette ouverture répond aussi à une nécessité politique intérieure. Une mise en œuvre perçue comme exclusivement américaine exposerait la présidence aux critiques du Hezbollah et de ses alliés. L’implication d’États régionaux peut aider Joseph Aoun à présenter l’accord comme un dispositif multilatéral, et non comme une série de conditions imposées par Washington et Israël.

Ce que prévoit l’accord-cadre avec Israël

L’accord-cadre conclu le 26 juin constitue une feuille de route et non un règlement définitif. Il organise une série de négociations destinées à mettre fin aux hostilités et à traiter les questions sécuritaires entre le Liban et Israël.

Le texte repose sur un échange central. Israël doit se retirer progressivement des secteurs libanais qu’il occupe. L’armée libanaise doit prendre le contrôle des zones évacuées. Elle doit empêcher la présence d’armes et d’infrastructures militaires ne relevant pas de l’État.

Cette obligation concerne principalement le Hezbollah. Le mouvement dispose depuis des décennies d’un appareil militaire autonome, de missiles, d’unités combattantes et d’infrastructures réparties dans plusieurs régions. L’accord prévoit que l’État devienne la seule autorité armée sur son territoire.

Les premières étapes s’appuient sur des zones pilotes. Les forces israéliennes se retirent d’un périmètre défini. L’armée libanaise entre ensuite dans la zone, inspecte le terrain et prend en charge la sécurité. Les habitants peuvent commencer à revenir lorsque les opérations de déminage et de sécurisation sont terminées.

Ce modèle doit permettre de tester les engagements avant une extension à des secteurs plus importants. Il rencontre toutefois plusieurs difficultés. Certaines localités restent presque inhabitables. Des bâtiments ont été détruits. Les infrastructures essentielles ne fonctionnent plus. Les forces israéliennes conservent aussi des positions à proximité.

L’accord comporte une ambition plus large. Il évoque une évolution vers la fin du conflit et la normalisation des relations entre deux États qui demeurent officiellement en situation de guerre. Le gouvernement libanais insiste cependant sur le caractère progressif du processus. Il ne présente pas le texte comme un traité de paix déjà conclu.

Cette distinction est importante. Une partie de la population libanaise rejette toute normalisation avant la résolution complète des questions territoriales et sécuritaires. Le Hezbollah accuse par ailleurs l’accord de chercher à désarmer le mouvement sans garantir la fin de la menace israélienne.

Pourquoi la Turquie intéresse Beyrouth

La Turquie possède plusieurs atouts aux yeux de la présidence libanaise. Elle appartient à l’OTAN, entretient une relation institutionnelle avec les États-Unis et dispose d’une armée importante. Elle conserve aussi une influence politique dans plusieurs dossiers du Moyen-Orient.

Ankara peut dialoguer avec Washington sans s’aligner systématiquement sur toutes ses positions. Cette autonomie constitue un avantage pour Beyrouth. Le Liban cherche un partenaire capable de parler aux responsables américains tout en formulant publiquement des critiques contre les opérations israéliennes.

La Turquie entretient également des relations avec les nouveaux dirigeants syriens et cherche à renforcer son rôle au Levant. La frontière libano-syrienne, les mouvements d’armes et la stabilité régionale concernent directement l’application de l’accord. Une coordination avec Damas peut donc devenir nécessaire.

Ankara dispose en outre d’une expérience dans les opérations internationales, la formation militaire et la surveillance de cessez-le-feu. Elle pourrait fournir des experts, des équipements ou des unités dans le cadre d’un mécanisme accepté par les parties.

La Turquie ne serait cependant pas un acteur neutre au sens strict. Ses relations avec Israël ont connu de fortes tensions. Le président Recep Tayyip Erdoğan critique régulièrement les politiques israéliennes et soutient la cause palestinienne. Cette position peut renforcer sa crédibilité auprès d’une partie de l’opinion libanaise, mais elle limite sa capacité à être acceptée par Israël comme vérificateur impartial.

Joseph Aoun ne demande donc pas nécessairement à Ankara de remplacer les États-Unis. Il souhaite utiliser plusieurs dimensions de la puissance turque : son accès à l’OTAN, son influence régionale, ses capacités militaires et son poids diplomatique.

Un levier dans l’OTAN, mais pas un pouvoir de décision

L’argument de l’appartenance turque à l’OTAN mérite d’être nuancé. L’Alliance atlantique n’a pas de mandat direct dans le conflit entre le Liban et Israël. Elle ne peut pas décider d’un retrait israélien ni déployer une mission sans accord politique spécifique.

La Turquie peut toutefois porter la question auprès de ses alliés. Elle peut demander que la stabilité du Liban soit intégrée aux discussions stratégiques sur la Méditerranée orientale et le Moyen-Orient. Elle peut aussi plaider pour une aide coordonnée à l’armée libanaise.

Son influence au sein de l’OTAN repose notamment sur ses capacités militaires, sa position géographique et son rôle dans plusieurs crises régionales. Ankara peut utiliser ce poids dans ses échanges avec Washington et les capitales européennes.

Mais Israël n’est pas membre de l’Alliance. Les décisions de l’OTAN ne lui imposent aucune obligation directe. Le principal intérêt du canal atlantique réside donc dans la mobilisation des États membres, surtout les États-Unis, la France, l’Italie et le Royaume-Uni.

La diplomatie turque peut aussi contribuer à éviter que l’accord soit traité uniquement comme un dossier bilatéral entre Washington et les parties. Elle peut appeler à des garanties multilatérales et soutenir un contrôle plus équilibré des violations.

Cette influence restera néanmoins politique. Sans engagement américain, aucune pression turque ne suffira probablement à modifier le calendrier militaire israélien. Ankara peut renforcer la position du Liban, mais elle ne possède pas seule les moyens d’imposer un retrait.

L’armée libanaise au cœur de la coopération

Joseph Aoun a annoncé vouloir discuter d’un élargissement des programmes turcs d’aide et de formation militaires. Ancien commandant en chef de l’armée, il considère le renforcement de cette institution comme une condition indispensable à l’application de l’accord-cadre.

L’armée doit se déployer dans les secteurs évacués par Israël. Elle doit sécuriser les villages, retirer les explosifs, surveiller les routes et empêcher la reconstitution d’installations armées. Ces missions exigent des effectifs, des véhicules, des systèmes de communication et des moyens de renseignement.

La crise économique a affaibli les capacités de l’institution. Les salaires ont perdu une grande partie de leur valeur. La maintenance des équipements demeure coûteuse. Une partie de la logistique dépend encore de l’aide internationale.

La Turquie peut offrir des formations, des équipements et une coopération technique. Son industrie de défense produit notamment des drones, des véhicules blindés, des systèmes de surveillance et des moyens de communication. Tous ces outils pourraient servir au contrôle de la frontière et des zones rurales.

Joseph Aoun a toutefois précisé que l’aide turque ne devait pas remplacer le soutien américain ou international. Cette déclaration vise à rassurer Washington, principal partenaire militaire de l’armée libanaise depuis de nombreuses années.

Le président cherche une diversification, non un changement d’alliance. Une dépendance exclusive envers les États-Unis expose le Liban aux priorités politiques américaines. Une aide turque complémentaire peut élargir les ressources disponibles sans remettre en cause les programmes existants.

Cette diversification comporte aussi des risques. Des équipements provenant de plusieurs pays compliquent parfois la maintenance, la formation et l’interopérabilité. L’armée devra donc intégrer toute nouvelle assistance dans une stratégie cohérente.

Le retrait israélien, première garantie demandée par Aoun

Joseph Aoun insiste sur un retrait israélien complet. Cette condition répond à une exigence juridique et politique. Le Liban considère que la présence israélienne porte atteinte à sa souveraineté et empêche le retour normal des habitants.

Le président réclame une synchronisation entre le retrait et le déploiement de l’armée. Cette formule cherche à éviter deux scénarios opposés. Le premier serait une évacuation sans force libanaise capable de prendre immédiatement le contrôle. Le second serait l’obligation pour l’armée d’agir contre le Hezbollah pendant qu’Israël conserve ses positions.

Beyrouth estime que chaque étape doit comporter des engagements réciproques. Israël évacue un secteur. L’armée libanaise y entre. Les armes autonomes en sont retirées. Un mécanisme international vérifie l’ensemble des mesures.

Israël défend une séquence plus conditionnelle. Il veut constater le désarmement ou la neutralisation des infrastructures du Hezbollah avant d’abandonner certaines positions stratégiques. Cette différence explique une grande partie des retards.

Les premières zones pilotes ont révélé cette tension. Le retrait israélien a permis un déploiement libanais, mais les secteurs voisins restent sous contrôle militaire. Les habitants revenus dans leurs villages continuent de vivre sous la menace d’opérations ou de tirs.

La Turquie peut soutenir la demande libanaise d’un calendrier parallèle. Elle peut aussi plaider pour des cartes précises, des dates vérifiables et une procédure de règlement des désaccords. Mais elle devra convaincre les États-Unis d’inscrire ces garanties dans les prochains cycles de négociation.

Le mécanisme de surveillance, point faible de l’accord

La demande d’un mécanisme international efficace constitue l’un des éléments les plus importants de la position présidentielle. Elle reflète la méfiance de Beyrouth envers un système où Israël resterait libre d’évaluer lui-même les violations.

Un contrôle crédible doit disposer d’un accès au terrain, de moyens techniques et d’une procédure claire. Il doit pouvoir constater les mouvements militaires, les destructions, les tirs et la présence d’armes. Il doit également publier ou transmettre ses conclusions aux parties.

La FINUL possède déjà une partie de cette expérience. Elle patrouille dans le Sud, entretient des contacts avec les armées et rend compte au Conseil de sécurité. Son avenir reste pourtant incertain, alors que son retrait progressif a été programmé.

L’accord-cadre prévoit aussi un groupe de coordination soutenu par les États-Unis. Ce dispositif doit superviser les zones pilotes et évaluer le respect des engagements. Sa composition et ses pouvoirs restent toutefois sujets à discussion.

La participation de la Turquie pourrait prendre plusieurs formes. Ankara pourrait fournir des observateurs, du matériel de surveillance ou un soutien politique. Elle pourrait aussi rejoindre un groupe élargi avec des pays européens et arabes.

Israël pourrait s’opposer à une présence turque directe. Les relations tendues entre les deux gouvernements rendent cette option difficile. Une contribution indirecte, par la formation de l’armée ou le soutien technique, paraît plus réaliste.

Une diplomatie turque également guidée par ses intérêts

Le soutien d’Ankara au Liban ne relève pas uniquement de la solidarité. La Turquie cherche à accroître son influence dans une région où les équilibres ont été profondément modifiés.

Le recul de l’influence iranienne et la recomposition politique syrienne ont ouvert de nouveaux espaces diplomatiques. Ankara veut peser au Liban, en Syrie, en Irak et dans l’est de la Méditerranée.

Le dossier libanais lui permet de se présenter comme une puissance capable de soutenir un État arabe sans reprendre entièrement l’agenda américain. Il lui offre aussi un moyen de concurrencer l’influence d’Israël et de certains pays du Golfe.

La Turquie entretient des relations avec plusieurs communautés libanaises. Elle finance des projets éducatifs, culturels et humanitaires. Son engagement peut toutefois susciter des inquiétudes dans un pays marqué par les rivalités régionales.

Beyrouth devra éviter que l’appui turc devienne un nouvel élément de polarisation intérieure. La coopération doit rester institutionnelle, passer par l’État et répondre à des besoins définis par l’armée et le gouvernement.

Joseph Aoun insiste justement sur cette dimension. Il présente la Turquie comme un soutien aux institutions libanaises, non comme le protecteur d’une communauté ou d’un parti.

Le Hezbollah reste absent de l’équation officielle

La visite en Turquie ne peut contourner la question du Hezbollah. L’accord-cadre exige que l’État exerce un contrôle exclusif sur les armes. Le mouvement chiite refuse toutefois un désarmement imposé sous occupation ou sous menace israélienne.

Joseph Aoun défend une approche progressive. Il veut éviter une confrontation entre l’armée et le Hezbollah. Il lie le traitement des armes au retrait israélien, à la reconstruction et au renforcement de l’État.

Cette stratégie cherche à créer des conditions politiques dans lesquelles l’arsenal du mouvement perdrait une partie de sa justification. Elle suppose cependant que le Hezbollah accepte finalement de transférer ses capacités à l’État ou de les démanteler.

La Turquie entretient des relations complexes avec l’Iran, principal soutien régional du Hezbollah. Ankara coopère avec Téhéran dans certains dossiers et s’y oppose dans d’autres. Elle peut éventuellement transmettre des messages, mais elle ne possède pas d’influence directe suffisante pour décider de l’avenir du mouvement.

Son rôle pourrait surtout consister à soutenir une solution évitant la guerre civile. La Turquie peut défendre le renforcement de l’armée tout en rejetant une opération militaire interne menée sous pression extérieure.

Cette position rejoindrait celle de Joseph Aoun. Elle ne résout toutefois pas le problème du calendrier. Israël réclame des résultats vérifiables. Le Hezbollah demande d’abord la fin de l’occupation. Entre les deux, l’État libanais cherche des garanties qu’il ne contrôle pas encore.

Un appui utile, mais aucune garantie automatique

La visite de Joseph Aoun à Ankara élargit la diplomatie libanaise. Elle montre que la présidence ne veut pas laisser la mise en œuvre de l’accord-cadre dépendre exclusivement de Washington.

La Turquie peut renforcer la position de Beyrouth dans les enceintes internationales. Elle peut soutenir l’armée, participer à la reconstruction et plaider pour un mécanisme de surveillance équilibré. Elle peut aussi utiliser ses relations régionales pour faciliter certains échanges.

Son influence rencontre néanmoins des limites. Ankara ne peut pas contraindre seule Israël. Elle ne peut pas garantir le désarmement du Hezbollah. Elle ne peut pas non plus remplacer les financements américains, européens et arabes nécessaires à la stabilisation du Sud.

L’enjeu principal reste donc la traduction des demandes libanaises dans les prochains documents d’application. Le retrait doit disposer d’un calendrier. Le contrôle international doit couvrir les actes israéliens autant que les obligations libanaises. L’armée doit recevoir les moyens nécessaires avant d’assumer de nouvelles missions.

Le prochain cycle de négociations, prévu à Rome du 4 au 6 août, doit préciser l’extension des zones pilotes et les modalités de vérification. L’appui annoncé à Ankara ne prendra sa véritable valeur que si la Turquie parvient à peser sur ces garanties encore absentes du terrain.