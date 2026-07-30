Armée libanaise : Haykal accuse Israël d’entraver le déploiement

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À l’occasion de la Fête de l’armée, le commandant en chef, le général Rodolphe Haykal, a livré un message qui dépasse largement l’hommage traditionnel aux militaires. Il a assuré que l’institution poursuivrait toutes ses missions malgré le manque de moyens, l’ampleur des tâches et la fragilité du contexte national. Il a surtout accusé Israël d’entraver le déploiement au Sud par la poursuite de ses attaques et de ses violations. Cette déclaration replace l’armée libanaise au centre d’un dossier où se croisent souveraineté, cessez-le-feu, retour des habitants, désarmement et soutien international.

Le général Haykal a confirmé que l’armée continuait à se déployer dans le sud du Liban conformément aux accords en vigueur et aux principes nationaux. Il a également insisté sur la volonté de sécuriser le retour des habitants dans leurs villages. L’institution se dit prête à entrer dans toute zone évacuée par les forces israéliennes. Cette disponibilité constitue l’un des piliers du dispositif négocié pour stabiliser la frontière, mais elle se heurte à une réalité mouvante : retraits partiels, destructions, tirs, zones minées et désaccords sur le rythme des opérations.

Rodolphe Haykal fixe les priorités de l’armée libanaise

Le message du commandant en chef repose sur trois priorités. La première concerne le maintien de la mission nationale malgré les contraintes. La deuxième vise le Sud, où l’armée doit étendre son contrôle à mesure que les forces israéliennes se retirent. La troisième porte sur la stabilité intérieure. Haykal affirme que l’institution restera la garante de la sécurité et de la paix civile, sans permettre que le pays soit entraîné dans la discorde.

Ces trois dimensions sont liées. Un déploiement militaire au Sud ne peut réussir si l’armée manque de carburant, de matériel, de capacités de déminage ou d’effectifs. Il ne peut pas non plus durer si les tensions politiques transforment les soldats en arbitres d’un conflit interne. Le commandement cherche donc à présenter une ligne claire : l’armée exécutera ses responsabilités nationales, mais elle doit recevoir les moyens nécessaires et bénéficier d’un cadre politique qui protège son unité.

Le choix de la Fête de l’armée donne à cette prise de parole une portée particulière. Le 1er août célèbre une institution souvent présentée comme l’un des derniers symboles communs dans un pays divisé par les appartenances confessionnelles et les rivalités partisanes. Le commandant en chef utilise cette occasion pour rappeler que le soutien à l’armée ne peut se limiter aux cérémonies. Il doit se traduire par des ressources, des équipements et une coopération durable avec les pays partenaires.

Le Sud-Liban devient le principal test opérationnel

Depuis les derniers accords de cessez-le-feu et les arrangements négociés sous médiation internationale, le Sud constitue le principal test de l’autorité de l’État. Le scénario théorique prévoit un retrait israélien progressif de secteurs occupés, suivi du déploiement de l’armée libanaise. Celle-ci doit sécuriser les localités, inspecter le terrain, neutraliser les munitions non explosées et permettre le retour des habitants.

Dans les faits, chaque étape reste difficile. Plusieurs villages ont subi des destructions massives. Les routes, les réseaux d’eau, les habitations et les bâtiments publics sont parfois inutilisables. Les soldats ne peuvent pas simplement entrer dans une localité et déclarer la mission accomplie. Ils doivent cartographier les risques, rechercher les explosifs, contrôler les accès et coordonner leur action avec les municipalités et les services de secours.

Le déploiement à Zawtar el-Gharbiyé a illustré ces difficultés. Après le retrait israélien, l’armée a commencé à inspecter la zone et à préparer le retour des habitants. Mais l’ampleur des dégâts a rapidement imposé des restrictions. Une partie importante du village restait inhabitable, tandis que les secteurs voisins demeuraient sous tension. Cette expérience a montré qu’un retrait militaire ne suffit pas à restaurer immédiatement une vie normale.

Le commandement veut éviter que ces obstacles soient interprétés comme une absence de volonté. En accusant Israël de gêner les opérations, Haykal souligne que la progression de l’armée dépend aussi du comportement de l’autre partie. Les tirs, les démolitions et les mouvements militaires à proximité des positions libanaises peuvent ralentir les inspections, mettre les soldats en danger et retarder l’accès des civils.

Pourquoi l’armée accuse Israël d’entraver sa mission

L’accusation formulée par Rodolphe Haykal reprend une position exprimée récemment par le commandement militaire. L’armée a signalé des tirs, des destructions et des violations dans des zones où ses unités devaient se déployer. Elle estime que ces actions compromettent l’application des arrangements et empêchent le retour sécurisé des habitants.

Cette lecture repose sur un principe simple. L’armée libanaise ne peut exercer une autorité complète dans un secteur si une force étrangère y maintient des positions, y mène des opérations ou limite la circulation. Même lorsque les soldats libanais sont présents, leur marge d’action reste réduite par le risque d’incident. La moindre erreur de coordination peut provoquer une confrontation directe.

Les autorités israéliennes soutiennent de leur côté que leurs opérations visent à empêcher le Hezbollah de reconstruire ses capacités militaires près de la frontière. Elles conditionnent les retraits à des garanties sur le contrôle des armes et sur l’absence de menaces. Cette divergence place l’armée libanaise dans une position délicate. Elle doit rassurer les partenaires internationaux sur sa capacité à contrôler le terrain, tout en refusant qu’Israël décide seul du calendrier et de l’étendue de son déploiement.

Le discours de Haykal cherche donc à défendre la crédibilité de l’institution. Il affirme que l’armée avance conformément aux accords et reste prête à se déployer partout où les forces israéliennes partiront. Il renvoie ainsi la responsabilité des retards vers la persistance de l’occupation et des violations, sans abandonner l’engagement de l’État à renforcer son autorité au Sud.

Le retour des habitants ne dépend pas seulement des retraits

Le commandant en chef place le retour des habitants parmi les objectifs prioritaires. Cette question possède une dimension humaine, politique et sécuritaire. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées au fil des affrontements. Leur retour représente un indicateur concret de stabilisation, mais aussi un enjeu de souveraineté.

Un village vide reste vulnérable, même lorsque l’armée y déploie une unité. Le retour des familles permet de rétablir les municipalités, les commerces, les écoles et les services. Il donne aussi un contenu civil à la présence de l’État. Cependant, cette étape exige davantage qu’un retrait militaire. Il faut déminer, reconstruire les routes, rétablir l’eau et l’électricité, vérifier la solidité des bâtiments et offrir des garanties contre de nouvelles frappes.

L’armée joue ici un rôle de première ligne, mais elle ne peut pas tout assumer. Elle sécurise les accès et inspecte les zones dangereuses. Le gouvernement doit ensuite mobiliser les administrations et financer la reconstruction. Les bailleurs étrangers peuvent contribuer, à condition de disposer d’un cadre transparent et d’une situation suffisamment stable.

Les habitants, eux, restent confrontés à un dilemme. Beaucoup veulent rentrer rapidement, même dans des maisons endommagées. Les militaires doivent parfois leur demander d’attendre pour éviter les accidents. Cette tension peut créer de l’incompréhension, surtout lorsque les familles perçoivent le maintien de restrictions comme une prolongation indirecte de leur déplacement.

Le défi du monopole des armes

Le renforcement de l’armée au Sud s’inscrit aussi dans le débat sur le monopole étatique des armes. Les accords récents et les résolutions internationales prévoient que les forces régulières exercent seules l’autorité militaire dans les secteurs concernés. Cette exigence vise directement les infrastructures et les armes du Hezbollah.

L’institution a annoncé avoir étendu son contrôle opérationnel dans une grande partie du Sud, hors des zones encore occupées. Elle a mené des inspections, saisi du matériel et démantelé certaines installations. Le commandement évite toutefois les formulations susceptibles de provoquer une confrontation politique ou communautaire.

Haykal insiste donc sur la paix civile. Cette référence n’est pas secondaire. Elle signifie que l’armée refuse d’être entraînée dans un affrontement interne qui menacerait sa cohésion. Le désarmement ne peut pas être traité comme une simple opération de police. Il touche à l’équilibre politique du pays, au rôle du Hezbollah et aux relations entre les communautés.

L’armée doit avancer entre deux pressions. Les États-Unis, Israël et plusieurs partenaires demandent des résultats rapides et vérifiables. Une partie des forces politiques libanaises exige également la fin des armes non étatiques. Le Hezbollah affirme pour sa part que la question ne peut être dissociée de l’occupation, des menaces israéliennes et d’une stratégie nationale de défense.

Cette tension explique le ton mesuré du commandant en chef. Il confirme la mission de l’armée, mais rappelle les obstacles. Il défend le renforcement de l’institution, sans promettre une opération brutale qui risquerait de diviser le pays.

Une armée confrontée à des missions toujours plus larges

Le Sud ne représente qu’une partie des responsabilités confiées à l’armée libanaise. L’institution surveille aussi les frontières orientales et septentrionales, lutte contre les trafics, intervient contre les groupes armés, protège des infrastructures et soutient les forces de sécurité intérieure. Elle doit également répondre aux crises locales, aux tensions sociales et aux risques de violences politiques.

Cette accumulation pèse sur les effectifs et sur les budgets. Les unités déployées au Sud ont besoin de véhicules protégés, de systèmes de communication, de drones de surveillance, de moyens de génie et d’équipements de déminage. Les soldats doivent être relevés, formés et soutenus sur le plan logistique. Une présence permanente dans des villages détruits exige des bases, de l’électricité, de l’eau et des liaisons sécurisées.

La crise économique a affaibli les capacités de l’État à financer ces besoins. La dépréciation de la monnaie a réduit la valeur réelle des salaires. Les coûts d’entretien et d’achat restent largement libellés en devises. Les aides étrangères ont permis de préserver une partie des capacités opérationnelles, mais elles ne remplacent pas un budget national stable.

Le commandement militaire cherche depuis plusieurs années à éviter une dégradation du moral et un départ massif des personnels qualifiés. Les aides alimentaires, médicales ou salariales ont parfois servi à répondre aux urgences. Mais la modernisation nécessaire au Sud exige désormais des programmes plus structurés.

Le soutien international présenté comme un investissement

Rodolphe Haykal appelle les pays frères et amis à renforcer leur coopération avec l’armée. Il présente cette aide comme un investissement dans la stabilité du Liban et dans la sécurité régionale. Cette formulation vise à convaincre les partenaires que le financement de l’institution ne répond pas seulement à un besoin libanais.

Une armée plus solide peut limiter les risques d’escalade à la frontière, combattre les trafics, empêcher l’implantation de groupes armés et sécuriser le territoire. Elle peut aussi offrir un interlocuteur unique dans les mécanismes de surveillance du cessez-le-feu. Pour les partenaires occidentaux et arabes, ces fonctions justifient une assistance durable.

Les États-Unis restent l’un des principaux soutiens de l’armée libanaise. D’autres pays fournissent de la formation, du matériel, des véhicules, des équipements médicaux ou une aide logistique. La France, l’Italie, le Qatar et plusieurs États européens et arabes participent à différents programmes.

Cette coopération reste cependant sensible. Chaque donateur possède ses priorités. Certains insistent sur le contrôle des frontières. D’autres veulent accélérer le déploiement au Sud ou préparer l’après-FINUL. Le commandement doit préserver l’autonomie de décision de l’armée tout en répondant aux exigences de transparence et d’efficacité liées à ces aides.

L’après-FINUL augmente l’urgence

La perspective d’une réduction ou d’une transformation de la présence internationale au Sud renforce encore les responsabilités de l’armée. Depuis plusieurs décennies, la FINUL assure des patrouilles, observe la cessation des hostilités et sert de canal de liaison. Elle contribue aussi à documenter les incidents et à soutenir les populations locales.

Si cette présence diminue, l’armée devra reprendre une partie de ces fonctions. Elle aura besoin de davantage de capacités de surveillance, de communication et de mobilité. Elle devra également renforcer ses liens avec les municipalités et maintenir des mécanismes permettant de prévenir les incidents avec Israël.

La transition ne peut pas se limiter à un transfert symbolique. Les soldats libanais devront disposer des moyens techniques que la mission internationale fournit aujourd’hui. Les partenaires discutent déjà de nouvelles formes d’assistance, notamment en matière de conseil, de formation et de surveillance.

Le message de Haykal prépare donc aussi cette échéance. Lorsqu’il affirme que le soutien à l’armée protège la région, il rappelle que l’affaiblissement de l’institution créerait un vide. Ce vide pourrait favoriser les groupes armés, les trafics ou une nouvelle confrontation.

La paix civile, ligne rouge du commandement

La dernière partie du message insiste sur la fonction de garant de la sécurité et de la paix civile. Dans le contexte actuel, cette promesse vise plusieurs publics. Elle rassure les Libanais qui craignent une extension des tensions du Sud vers l’intérieur. Elle avertit aussi les partis que l’armée n’acceptera pas des mobilisations armées ou des affrontements susceptibles de déstabiliser le pays.

La formule prend une importance particulière dans le débat sur les armes. Le commandement veut éviter qu’une mission nationale soit présentée comme une attaque contre une communauté. L’armée repose sur un équilibre interne fragile. Ses unités rassemblent des soldats de toutes les régions et de toutes les confessions. Une polarisation excessive pourrait affecter cette cohésion.

Haykal cherche donc à maintenir une doctrine fondée sur l’intérêt national. L’armée se déploie au Sud parce que cette mission relève de la souveraineté. Elle protège les habitants parce qu’ils sont des citoyens libanais. Elle refuse les troubles intérieurs parce que la stabilité reste une condition de toute reconstruction.

Cette position ne résout pas les contradictions politiques. Elle fixe cependant une limite. L’institution veut accomplir les missions décidées par l’État, mais elle ne veut pas devenir l’instrument d’une guerre interne.

Un message adressé au gouvernement autant qu’à l’étranger

L’appel au soutien ne concerne pas seulement les partenaires internationaux. Il vise aussi les autorités libanaises. L’armée a besoin de crédits réguliers, de lois adaptées, d’une politique de défense et d’un consensus sur ses priorités. Sans ces éléments, l’aide extérieure risque de produire des améliorations ponctuelles sans résoudre les fragilités structurelles.

Le gouvernement doit notamment déterminer comment financer l’augmentation du déploiement au Sud. Il doit prévoir les soldes, le carburant, l’entretien, les infrastructures et les opérations de déminage. Il doit aussi coordonner l’action militaire avec la reconstruction et le retour des services publics.

Le Parlement joue un rôle dans l’adoption des budgets et dans le contrôle des dépenses. Les forces politiques doivent, de leur côté, éviter d’imposer à l’armée des missions contradictoires. Elles ne peuvent pas lui demander de restaurer immédiatement le monopole des armes sans définir une stratégie nationale et sans gérer les conséquences politiques.

Le discours de Haykal renvoie ainsi chaque acteur à ses responsabilités. L’armée se dit prête. Mais sa réussite dépend des décisions du gouvernement, du comportement d’Israël, du soutien international et de la capacité des partis libanais à préserver le consensus autour de l’institution.

Le déploiement au Sud restera l’épreuve décisive

La déclaration de Rodolphe Haykal intervient au moment où l’armée doit prouver qu’elle peut transformer les accords en réalité sur le terrain. Chaque retrait israélien ouvre une nouvelle mission. Chaque village exige une inspection, un déminage et un dispositif de sécurité. Chaque retour d’habitants impose une coordination avec les autorités civiles.

Les progrès seront nécessairement graduels. Ils pourront être remis en cause par un incident, une frappe ou un désaccord sur le désarmement. Le commandement cherche donc à protéger l’institution contre les attentes irréalistes. Il ne nie pas les responsabilités de l’armée, mais rappelle que leur exécution dépend de conditions concrètes.

Le message de la Fête de l’armée ne promet pas une solution immédiate. Il affirme une continuité. Les soldats resteront engagés au Sud, prêts à entrer dans les secteurs libérés et à sécuriser le retour des habitants. Ils chercheront aussi à empêcher que les tensions extérieures ne se transforment en discorde interne.

Les prochaines étapes dépendront du rythme des retraits israéliens et de l’élargissement des zones placées sous contrôle libanais. Elles dépendront également des moyens effectivement accordés à l’institution. Le prochain village rendu à l’armée montrera si les engagements diplomatiques peuvent enfin produire une souveraineté durable, au-delà des déclarations et des cérémonies.