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🇺🇸🇮🇱 VANCE CONTRE NETANYAHOU

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La relation Washington-Netanyahou traverse sa pire crise depuis des décennies.

💥 Cessez-le-feu Iran-USA négocié par Vance → Netanyahou exclut le Liban de l’accord → frappes les plus intenses sur Beyrouth depuis le début de la guerre.

🗣️ Vance recadre publiquement les ministres Smotrich et Ben Gvir : « vous ne pouvez pas tuer votre chemin pour sortir de tous les problèmes. »

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🕵️ La bombe : chez Joe Rogan, Vance affirme qu’Epstein avait des « connexions claires avec les plus hauts niveaux » du renseignement américain ET israélien — tout en reconnaissant n’avoir aucune preuve documentaire.

❌ Netanyahou et l’ex-Premier ministre Naftali Bennett démentent catégoriquement.

📊 Tout, sources à l’appui.

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