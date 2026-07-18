Aucun retrait israélien après Rome

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Aucun retrait israélien n’a encore été effectué dans le sud du Liban après les engagements discutés lors de la récente réunion de Rome. Selon une source militaire libanaise citée par un média arabe, l’armée israélienne n’a évacué aucun des secteurs concernés et l’armée libanaise n’a reçu aucun nouveau site. Dans le même temps, une réunion militaire tripartite qui devait se tenir vendredi par visioconférence entre des représentants libanais, israéliens et américains a été reportée à une date non précisée. La source attribue ce report à des raisons techniques liées aux parties américaine et israélienne. Ces deux éléments entretiennent les doutes sur le calendrier réel du processus. Ils soulignent aussi l’écart entre les accords de principe évoqués lors des discussions diplomatiques et leur traduction concrète sur le terrain.

Aucun retrait israélien après la réunion de Rome

La déclaration de la source militaire libanaise apporte une précision importante. Malgré l’accord de principe évoqué à Rome, aucune unité israélienne n’aurait quitté les zones occupées dans le sud du Liban. L’armée libanaise poursuit donc ses patrouilles dans les secteurs où elle était déjà présente, sans avoir reçu de nouvelles positions. Cette absence de mouvement empêche pour l’instant toute extension du déploiement officiel libanais dans les points concernés.

La réunion de Rome devait permettre de rapprocher les positions autour d’un mécanisme progressif. Le principe reposait sur le choix de localités ou de secteurs pilotes. Israël devait se retirer d’une zone déterminée, puis l’armée libanaise devait y entrer et assurer une présence complète. Cette formule devait tester la capacité des parties à appliquer des engagements limités avant d’envisager un dispositif plus large.

Le fait qu’aucun retrait n’ait encore eu lieu ne signifie pas nécessairement que le mécanisme est abandonné. Il montre toutefois qu’aucune première étape visible n’a été franchie. Dans ce type de négociation, le passage de l’accord politique à l’ordre militaire constitue souvent le moment le plus délicat. Il faut définir les coordonnées, fixer l’heure du retrait, organiser la relève et établir les règles de sécurité destinées à éviter un incident.

Pour Beyrouth, l’enjeu dépasse la simple chronologie. L’État veut éviter que les zones pilotes deviennent un substitut à un retrait global. Il cherche aussi à empêcher qu’un dispositif temporaire ne consacre une présence israélienne durable ailleurs. La prudence libanaise s’explique donc par la nécessité de préserver l’objectif annoncé : rétablir l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire et obtenir la fin de l’occupation des secteurs encore contrôlés par Israël.

La réunion virtuelle prévue vendredi devait réunir des délégations militaires libanaise, israélienne et américaine. Elle aurait dû traiter les aspects pratiques des engagements discutés à Rome. Son report prive les participants d’un espace de coordination au moment où les détails techniques deviennent déterminants. La source militaire libanaise a indiqué qu’aucune nouvelle date n’avait encore été fixée.

Selon cette même source, le report résulte de difficultés techniques concernant les côtés américain et israélien. La formulation reste limitée. Elle ne fait état ni d’un désaccord politique, ni d’une rupture des contacts, ni d’une décision libanaise de suspendre les échanges. Il serait donc excessif de présenter ce retard comme un échec définitif. Il intervient néanmoins dans une phase où chaque délai nourrit les interrogations.

La réunion tripartite devait probablement préciser les secteurs concernés, les modalités de retrait et les conditions du déploiement libanais. Elle devait aussi permettre aux États-Unis de jouer leur rôle de médiateur et de garant du calendrier. Sans cette coordination, l’armée libanaise ne peut pas avancer vers des positions encore occupées ou exposées. Tout mouvement non synchronisé pourrait créer un risque d’affrontement.

Le report a donc un effet concret, même s’il est officiellement technique. Il retarde la remise éventuelle de nouveaux sites et maintient le statu quo. Il laisse aussi sans réponse plusieurs questions : quelles localités seront retenues, dans quel ordre, avec quelles garanties et selon quel mécanisme de vérification ? Tant que la réunion n’a pas lieu, ces paramètres restent suspendus.

Les zones pilotes au centre du dispositif

Le principe des zones pilotes vise à réduire le niveau de risque. Au lieu de négocier immédiatement un retrait général, les parties choisissent un nombre limité de secteurs. L’armée israélienne s’en retire, l’armée libanaise y entre et un mécanisme de surveillance vérifie l’absence de forces armées non autorisées. Si l’expérience fonctionne, elle peut être reproduite dans d’autres zones.

Cette approche offre un avantage opérationnel. Elle permet de tester les procédures de communication, le calendrier des mouvements et la capacité de l’armée libanaise à tenir les positions. Elle peut aussi produire un premier résultat visible pour les habitants. Une localité libérée de toute présence militaire israélienne pourrait amorcer le retour des civils, l’évaluation des dégâts et la reprise de certains services.

Mais la formule comporte aussi des risques. Israël peut chercher à sélectionner des secteurs secondaires tout en conservant des positions stratégiques. Le Liban peut alors obtenir des retraits limités sans progrès sur les points les plus sensibles. Une zone pilote peut également devenir permanente si le passage à l’étape suivante est continuellement reporté.

La position libanaise consiste donc à lier le mécanisme expérimental à un calendrier plus large. Beyrouth veut que les secteurs retenus incluent des zones réellement occupées ou placées sous contrôle du feu israélien. Cette dernière notion concerne des territoires où l’armée israélienne ne maintient pas toujours une présence fixe, mais qu’elle peut surveiller ou frapper depuis des positions dominantes. Pour les habitants, ce contrôle limite fortement toute reprise normale de la vie.

L’armée libanaise reste dans ses secteurs habituels

La source militaire indique que l’armée libanaise continue de patrouiller dans les zones habituelles. Aucun nouveau point ne lui a été remis. Cette précision permet de mesurer la situation réelle. Il n’existe pas, à ce stade, de redéploiement visible correspondant aux discussions de Rome. Les unités libanaises assurent leurs missions dans les limites actuelles, sans extension liée au mécanisme négocié.

L’armée joue pourtant un rôle central dans tout accord. Elle doit prendre position après un retrait israélien, sécuriser les secteurs et empêcher l’apparition de tout dispositif armé échappant à l’autorité de l’État. Elle doit également collaborer avec les mécanismes internationaux présents dans le sud et maintenir le contact avec les médiateurs américains.

Cette mission exige des moyens humains, logistiques et techniques. Un déploiement durable suppose des effectifs suffisants, des routes accessibles, des postes sécurisés et des capacités de surveillance. Plusieurs localités ont subi d’importants dégâts. Les infrastructures militaires et civiles peuvent nécessiter des travaux avant une installation complète. Le retrait israélien ne constitue donc que la première étape d’un processus plus vaste.

L’armée doit aussi recevoir des instructions politiques claires. Elle ne peut pas négocier seule la portée d’un accord, ni définir les concessions acceptables. Son rôle consiste à appliquer les décisions prises par les autorités constitutionnelles. Le report de la réunion tripartite montre justement l’importance du lien entre la négociation politique et la planification militaire.

Un décalage entre diplomatie et terrain

Les réunions diplomatiques produisent souvent des formulations générales. Les responsables peuvent annoncer un accord de principe, une volonté commune ou une avancée. Sur le terrain, ces expressions doivent devenir des ordres précis. Il faut identifier les unités concernées, les itinéraires, les horaires et les zones de sécurité. Le moindre désaccord sur une carte peut bloquer l’ensemble.

Le cas actuel illustre ce décalage. La réunion de Rome a ouvert la perspective de retraits dans des secteurs pilotes. Deux jours plus tard, aucune évacuation n’avait été observée. La réunion militaire destinée à préparer la mise en œuvre a ensuite été reportée. Le processus reste donc au stade de la préparation, malgré les attentes créées par l’accord initial.

Ce retard peut avoir plusieurs explications. Les parties peuvent encore discuter du choix des localités. Israël peut demander des garanties supplémentaires. Le Liban peut refuser un périmètre jugé trop limité. Les États-Unis peuvent chercher à rapprocher les calendriers. Aucune de ces hypothèses n’a été officiellement confirmée. La seule explication rapportée pour le report reste d’ordre technique.

Il convient donc de distinguer les faits des interprétations. Le fait établi est l’absence de retrait. Le report de la réunion est également rapporté. En revanche, les raisons politiques d’un éventuel blocage ne sont pas connues. Cette distinction est essentielle dans un dossier où chaque partie tente de présenter le processus sous un angle favorable.

La pression demeure sur les habitants du sud

L’absence de retrait maintient une situation difficile pour les populations frontalières. Dans plusieurs secteurs, les habitants ne peuvent pas reprendre une vie normale tant que les positions israéliennes restent en place ou que la menace de frappes persiste. Le retour dépend de la sécurité, mais aussi de l’accès aux routes, à l’électricité, à l’eau, aux écoles et aux terres agricoles.

Les zones sous contrôle du feu posent un problème particulier. Même sans occupation permanente, la possibilité d’une attaque empêche les travaux de reconstruction et décourage le retour des familles. Les agriculteurs ne peuvent pas toujours accéder à leurs parcelles. Les municipalités hésitent à engager des chantiers coûteux. Les entreprises locales restent privées d’une activité stable.

Pour ces habitants, le débat sur les zones pilotes possède une dimension immédiate. Un retrait limité peut permettre un retour dans une localité. Mais il peut aussi créer une inégalité entre villages si certains sont inclus et d’autres repoussés à une étape ultérieure. Le choix des secteurs doit donc reposer sur des critères transparents, liés à la souveraineté et aux besoins civils.

Le gouvernement libanais devra également préparer la phase qui suit un éventuel retrait. La présence de l’armée ne suffira pas à elle seule. Il faudra évaluer les bâtiments, déminer les zones dangereuses, rétablir les services et organiser les aides. Sans ce volet civil, le succès militaire resterait incomplet.

Le rôle américain soumis à l’épreuve du calendrier

Les États-Unis occupent une place décisive dans le dispositif. Ils facilitent les échanges, transmettent les propositions et cherchent à faire accepter un calendrier. Leur participation à la réunion tripartite devait offrir un canal de communication entre deux parties qui restent officiellement en conflit. Washington peut aussi exercer une pression politique sur Israël et mobiliser un soutien en faveur de l’armée libanaise.

Le report attribué à des raisons techniques concernant les parties américaine et israélienne place toutefois la médiation sous observation. Même un incident logistique mineur peut devenir politiquement sensible lorsqu’il retarde une mesure attendue. Les autorités libanaises ont besoin d’un engagement américain capable de produire des résultats vérifiables, et non seulement de nouvelles réunions.

La crédibilité du médiateur dépendra donc du prochain rendez-vous. Une nouvelle date rapide montrerait que le retard reste limité. L’annonce d’un premier retrait renforcerait la confiance. À l’inverse, une succession de reports alimenterait l’idée que l’accord de Rome n’a pas créé d’obligation réelle pour Israël.

Washington doit aussi répondre aux préoccupations libanaises sur l’étendue du retrait. Un mécanisme limité à quelques localités ne peut pas remplacer le règlement des points occupés. Le médiateur devra éviter que les zones pilotes deviennent une fin en soi. Leur utilité dépend de leur inscription dans un plan progressif, mesurable et assorti d’échéances.

Israël conserve l’avantage du fait accompli

Tant qu’aucun retrait n’est exécuté, Israël conserve le contrôle des positions concernées. Cette réalité lui donne un avantage dans la négociation. Il peut conditionner chaque mouvement à de nouvelles garanties ou à de nouvelles demandes. Le Liban, de son côté, cherche à obtenir une évacuation sans accepter que sa souveraineté soit soumise à des conditions permanentes.

Le rapport de force reste asymétrique. Israël dispose d’une supériorité militaire et peut maintenir une pression directe sur le terrain. Le Liban s’appuie surtout sur le droit international, la médiation américaine et la légitimité de son armée. Cette différence explique pourquoi Beyrouth insiste sur des engagements précis et sur un mécanisme de vérification.

Le maintien des positions israéliennes risque également de modifier la nature des discussions. Au lieu de porter sur le principe du retrait, elles peuvent se concentrer sur les conditions fixées par l’occupant. Le Liban cherche à éviter ce déplacement. Il considère que le retrait doit constituer une obligation de départ, et non une récompense accordée après chaque concession.

La question des délais devient alors centrale. Un accord sans échéance peut rester lettre morte. Un calendrier trop vague permet des reports successifs. Pour être crédible, le mécanisme doit préciser la date de chaque mouvement, l’autorité chargée de constater son exécution et les mesures prévues en cas de non-respect.

Les autorités libanaises face à une exigence de clarté

Le gouvernement et la présidence doivent maintenant expliquer ce qui a réellement été obtenu à Rome. Une communication précise ne nécessite pas de publier tous les détails de la négociation. Elle peut confirmer le principe des zones pilotes, indiquer si des localités ont été choisies et préciser le statut du calendrier.

Cette transparence est d’autant plus nécessaire que le processus suscite des attentes élevées. Après des mois de conflit et de déplacements, toute annonce de retrait est interprétée comme une possible amélioration. Si aucune mesure ne suit, la déception renforce la méfiance envers les institutions et les médiateurs.

Les autorités doivent aussi éviter deux discours contradictoires. Elles ne peuvent pas présenter la réunion de Rome comme une percée majeure tout en expliquant ensuite que rien n’était encore décidé. Elles ne doivent pas davantage minimiser les progrès éventuels par crainte des critiques internes. Une présentation factuelle permettrait de distinguer l’accord politique, la planification militaire et l’exécution.

Le Parlement et les principales forces politiques suivront également ce dossier. Les négociations touchent à la souveraineté, à la sécurité et au rôle de l’armée. Elles ne peuvent pas rester durablement enfermées dans un cercle restreint. Un minimum de consensus national sera nécessaire pour appliquer tout accord dans la durée.

Un processus désormais jugé sur les actes

L’absence de retrait israélien transforme la prochaine étape en test. Le contenu de la réunion de Rome ne pourra être évalué qu’à partir de mesures visibles. La remise d’un premier secteur à l’armée libanaise constituerait un signal concret. Elle montrerait que le mécanisme existe et que les engagements peuvent être exécutés.

Le report de la réunion tripartite ne condamne pas encore le processus. Son impact dépendra de sa durée et de la rapidité avec laquelle les contacts reprendront. Une réunion organisée dans les prochains jours pourrait relancer la mise en œuvre. Un retard prolongé poserait la question d’un désaccord plus profond, même si aucune rupture n’est officiellement annoncée.

La partie libanaise devra maintenir ses demandes sans perdre l’occasion d’obtenir des retraits réels. Elle cherchera probablement à commencer par des secteurs qui présentent une valeur stratégique et civile. L’armée devra être prête à entrer dès qu’un site sera libéré. Les médiateurs devront garantir que cette première étape ouvre la voie à d’autres mouvements.

Au 18 juillet, la situation reste inchangée sur le terrain. Les forces israéliennes n’ont quitté aucun des secteurs discutés, l’armée libanaise n’a reçu aucune nouvelle position et la réunion militaire tripartite reste sans nouvelle date. Le prochain indicateur ne viendra donc pas d’une déclaration diplomatique, mais d’un ordre de retrait effectivement appliqué dans le sud du Liban.