HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Բեյրութի նավահանգստի պայթյունից 6 տարի անց արդարադատությունը վերջապես առաջ շարժվո ՞ ւմ է ։

Նորություններ
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
0 lecteurs
6 ans après l'explosion du port de Beyrouth, la justice avance-t-elle enfin ?
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

2020 թվականի օգոստոսի 4 – ին Բեյրութի նավահանգստում պայթեց 2013 թվականից ի վեր պահեստավորված 2,750 տոննա ամոնիումի նիտրատ ՝ ավելի քան 236 զոհված, 7000 վիրավոր, ավերված քաղաք ։

2026 թվականի մարտին դատավոր Տարեկ Բիտարը փակեց իր հետաքննությունը տարիներ շարունակ քաղաքական խոչընդոտներից հետո ։ Այժմ ներգրավված է 70 մարդ, այդ թվում ՝ նախկին վարչապետ Հասան Դիաբը, նախկին նախարարներ Ալի Հասան Խալիլը, Ղազի Զեյթերը և Յուսեֆ Ֆենիանոսը և նախկին գլխավոր դատախազ Ղասան Օուեյդատը ։ Բուլղարիան մերժեց բեռնատար Ռոսուսի սեփականատեր Իգոր Գրեչուշկինի արտահանձնումը ։ Նախագահ Ջոզեֆ Աունը և վարչապետ Նավաֆ Սալամը այժմ կոչ են անում հրապարակել մեղադրական եզրակացությունը:

Վեց տարի անց զոհվածների ընտանիքները դեռ սպասում են ճշմարտության և արդարության ։

Recommande par Libnanews
Voir la carte des evenements

Explorez la carte en direct des evenements et points de situation.

Ouvrir la carte

Հետևեք LibnaNEWS – ին ՝ լիբանանյան նորություններին ծանոթանալու համար ։

Դիտեք սկզբնական տեսանյութը YouTube – ում

- Advertisement -
Article précédent
Should we "use" Syria? The weapons pass between Alfred Mady and Dr. Samir Geagea – by Ghassan Chiha
Faut-il « recourir » à la Syrie ? La passe d’armes entre Alfred Mady et le Dr Samir Geagea – par Ghassan Chiha
Article suivant
Riad Salamé sur Al Hadath, 24 mai 2021
Riad Salamé n’a pas gouverné seul
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi