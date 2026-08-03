Բեյրութի նավահանգստի պայթյունից 6 տարի անց արդարադատությունը վերջապես առաջ շարժվո ՞ ւմ է ։

2020 թվականի օգոստոսի 4 – ին Բեյրութի նավահանգստում պայթեց 2013 թվականից ի վեր պահեստավորված 2,750 տոննա ամոնիումի նիտրատ ՝ ավելի քան 236 զոհված, 7000 վիրավոր, ավերված քաղաք ։
2026 թվականի մարտին դատավոր Տարեկ Բիտարը փակեց իր հետաքննությունը տարիներ շարունակ քաղաքական խոչընդոտներից հետո ։ Այժմ ներգրավված է 70 մարդ, այդ թվում ՝ նախկին վարչապետ Հասան Դիաբը, նախկին նախարարներ Ալի Հասան Խալիլը, Ղազի Զեյթերը և Յուսեֆ Ֆենիանոսը և նախկին գլխավոր դատախազ Ղասան Օուեյդատը ։ Բուլղարիան մերժեց բեռնատար Ռոսուսի սեփականատեր Իգոր Գրեչուշկինի արտահանձնումը ։ Նախագահ Ջոզեֆ Աունը և վարչապետ Նավաֆ Սալամը այժմ կոչ են անում հրապարակել մեղադրական եզրակացությունը:
Վեց տարի անց զոհվածների ընտանիքները դեռ սպասում են ճշմարտության և արդարության ։
Explorez la carte en direct des evenements et points de situation.
Հետևեք LibnaNEWS – ին ՝ լիբանանյան նորություններին ծանոթանալու համար ։
Դիտեք սկզբնական տեսանյութը YouTube – ում