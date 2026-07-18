Joseph Aoun à Washington pour tenter d’obtenir le retrait israélien

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Le président de la République Joseph Aoun et la première dame Nehmat Aoun ont quitté Beyrouth samedi matin à destination de Washington, à l’invitation du président américain Donald Trump. Cette visite ouvre une séquence diplomatique majeure pour le Liban. Une rencontre au sommet doit se tenir à la Maison-Blanche le 21 juillet, avec au centre des discussions le cessez-le-feu, le retrait israélien des territoires libanais, le déploiement de l’armée et le rétablissement de la stabilité dans le sud. Joseph Aoun doit également rencontrer plusieurs responsables américains. Son déplacement intervient quelques jours après les négociations de Rome, qui ont porté sur un mécanisme de zones pilotes et sur un retrait progressif des forces israéliennes. Aucun mouvement concret n’a encore été constaté sur le terrain. Le président libanais arrive donc à Washington avec une priorité immédiate : obtenir des garanties américaines capables de transformer les engagements diplomatiques en décisions exécutées.

Joseph Aoun à Washington pour une visite décisive

Le départ du chef de l’État marque sa première visite officielle à la Maison-Blanche depuis son élection. Le voyage avait été évoqué depuis plusieurs semaines, mais sa tenue intervient désormais dans une phase particulièrement tendue. Le Liban cherche à consolider un cessez-le-feu fragile, tandis que les frappes et les incidents continuent d’alimenter l’inquiétude dans le sud. Israël maintient par ailleurs des forces dans plusieurs zones que Beyrouth considère comme occupées.

L’invitation de Donald Trump donne à la rencontre une portée supérieure aux échanges techniques menés ces derniers mois. Les discussions ne se limiteront pas aux procédures militaires. Elles toucheront aux choix politiques qui doivent encadrer le retrait israélien, le rôle de l’armée libanaise et le calendrier d’un retour à la stabilité. Le président américain dispose d’un levier direct sur le gouvernement israélien. Joseph Aoun cherchera donc à obtenir un engagement clair de Washington.

La présence de la première dame Nehmat Aoun souligne aussi la dimension officielle de la visite. Elle distingue ce déplacement d’une simple consultation de crise. La présidence libanaise veut présenter le voyage comme une étape institutionnelle dans les relations entre Beyrouth et Washington. Cette image compte au moment où le Liban tente de réaffirmer la légitimité de l’État face aux acteurs armés et aux pressions régionales.

Le sommet sera néanmoins jugé sur ses résultats. Une photographie à la Maison-Blanche ne suffira pas à répondre aux attentes. Les autorités libanaises devront revenir avec des garanties précises, un calendrier crédible et des mécanismes de suivi. Les habitants du sud attendent surtout des changements visibles : la fin des attaques, le retrait des forces israéliennes et la possibilité de rentrer durablement dans leurs localités.

Le retrait israélien au cœur des demandes libanaises

La première demande de Joseph Aoun concerne le retrait israélien des secteurs libanais encore occupés. Beyrouth considère que toute stabilisation durable passe par la fin de cette présence. Le maintien de positions israéliennes crée un fait accompli militaire et complique le déploiement complet de l’armée libanaise. Il entretient aussi un risque permanent d’escalade.

Les discussions de Rome ont récemment porté sur des zones pilotes. Selon le principe évoqué, Israël devait se retirer de certains secteurs avant leur remise à l’armée libanaise. Cette procédure devait servir de test avant une extension à d’autres zones. Toutefois, aucune nouvelle position n’avait été remise à l’armée libanaise au moment du départ de Joseph Aoun pour Washington.

Ce retard place la question du calendrier au centre du sommet. Le président libanais devrait demander que les engagements pris soient accompagnés de dates et d’étapes vérifiables. Sans échéance précise, un accord de principe peut rester sans effet. Israël conserve alors le contrôle du rythme et peut conditionner chaque mouvement à de nouvelles exigences.

Le Liban souhaite également éviter que les zones pilotes ne remplacent l’objectif d’un retrait complet. Une évacuation limitée peut constituer un premier pas. Elle ne doit pas devenir une solution définitive qui laisserait d’autres secteurs sous occupation. Joseph Aoun devra donc défendre une logique progressive, mais liée à un résultat final clairement défini.

Washington peut jouer un rôle essentiel dans cette séquence. L’administration américaine peut transmettre des garanties, vérifier les mouvements et exercer une pression sur Israël. Elle peut aussi lier son soutien diplomatique à l’application des engagements. La rencontre avec Donald Trump offrira au président libanais l’occasion de demander une implication personnelle du chef de la Maison-Blanche.

Consolider le cessez-le-feu avant une nouvelle escalade

Le deuxième dossier concerne la consolidation du cessez-le-feu. Les autorités libanaises veulent empêcher une reprise générale des hostilités. La situation reste instable, car des frappes et des violations continuent de menacer la trêve. Chaque incident peut entraîner une réaction et ramener la frontière vers un affrontement plus large.

Joseph Aoun présentera probablement le cessez-le-feu comme une étape qui doit bénéficier aux deux côtés de la frontière. Le Liban demande que sa population soit protégée, que les villages puissent être reconstruits et que l’activité économique reprenne. Israël affirme de son côté vouloir empêcher toute menace contre ses localités du nord. La médiation américaine cherche à rapprocher ces exigences dans un dispositif commun.

La difficulté réside dans la définition des obligations. Beyrouth veut que l’arrêt des attaques israéliennes précède ou accompagne toute mesure intérieure. Israël lie ses retraits à des garanties concernant les armes et les mouvements du Hezbollah. Cette divergence explique en partie la lenteur du processus. Elle donne aussi aux États-Unis un rôle central dans l’établissement d’une séquence acceptable.

Le président libanais devra insister sur le fait que l’État ne peut pas renforcer son autorité sous les frappes. Le déploiement de l’armée exige un environnement stable. Les militaires doivent pouvoir se déplacer, établir des positions et coopérer avec les municipalités. Une pression militaire permanente affaiblit leur mission au lieu de la faciliter.

Une trêve solide aurait aussi un impact politique intérieur. Elle donnerait au gouvernement le temps de traiter les questions sensibles dans un cadre institutionnel. À l’inverse, une reprise des combats renforcerait les logiques d’urgence et réduirait l’espace du débat national. Joseph Aoun cherche donc à obtenir une période suffisamment longue pour rétablir le fonctionnement normal de l’État dans le sud.

Le déploiement de l’armée comme test de souveraineté

La visite à Washington doit aussi porter sur le renforcement de l’armée libanaise. Le président Aoun, ancien commandant en chef, place cette institution au centre de sa stratégie. Il veut que l’armée soit la seule force chargée de sécuriser les frontières et d’exercer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire.

Cette ambition nécessite des moyens importants. L’armée doit disposer d’effectifs, de véhicules, d’équipements de surveillance et de capacités logistiques. Elle doit aussi reconstruire ou réhabiliter des positions endommagées. Les États-Unis représentent depuis longtemps l’un de ses principaux soutiens extérieurs. Joseph Aoun devrait demander la poursuite et l’augmentation de cette aide.

Le financement reste une question urgente. La crise économique a réduit les salaires réels des militaires et compliqué le fonctionnement quotidien de l’institution. Une extension du déploiement dans le sud entraîne de nouveaux coûts. Elle suppose des infrastructures, du carburant, des communications et des capacités de déminage. Sans soutien extérieur, le Liban aura du mal à tenir durablement de nouvelles positions.

Washington cherchera toutefois des garanties sur l’usage de cette aide et sur la mission confiée à l’armée. Les responsables américains veulent s’assurer que les unités déployées contrôlent effectivement les secteurs concernés. Ils demanderont probablement des mécanismes de vérification et des rapports réguliers. Joseph Aoun devra concilier ces attentes avec le refus libanais de placer l’armée sous une tutelle étrangère.

Le succès du déploiement dépendra enfin d’un consensus politique interne. L’armée ne peut pas être chargée de résoudre seule une question qui touche aux armes du Hezbollah et à l’équilibre national. Elle peut appliquer une décision, sécuriser une zone et contrôler les frontières. Elle ne peut pas remplacer le dialogue politique nécessaire sur la stratégie de défense.

La question des armes du Hezbollah en arrière-plan

Même si le communiqué officiel insiste sur le cessez-le-feu, le retrait israélien et l’autorité de l’État, la question des armes du Hezbollah sera présente dans les discussions. Washington et Israël considèrent ce dossier comme une condition majeure de toute évolution. Les autorités libanaises cherchent, pour leur part, à éviter une approche qui provoquerait une confrontation intérieure.

Joseph Aoun a plusieurs fois défendu le principe du monopole de l’État sur les armes. Cette position constitue une base politique importante. Sa mise en œuvre reste toutefois complexe. Le Hezbollah conserve une organisation militaire, une influence politique et une base sociale. Toute décision doit donc tenir compte du risque de tensions internes.

Le président libanais devrait expliquer que la consolidation de l’État passe par une séquence ordonnée. Le retrait israélien et l’arrêt des attaques renforceraient l’argument en faveur du déploiement exclusif de l’armée. À l’inverse, le maintien d’une occupation permet au Hezbollah de justifier la conservation de ses armes au nom de la résistance.

Cette relation entre retrait extérieur et décision intérieure sera probablement l’un des points les plus difficiles du sommet. Donald Trump peut demander des engagements rapides. Joseph Aoun devra défendre un calendrier réaliste. Une pression excessive pourrait fragiliser les institutions libanaises et produire l’effet inverse de celui recherché.

Le président doit aussi préserver l’unité du pays. Il ne peut pas apparaître comme le porteur d’un plan imposé par Washington. Il cherchera donc à présenter ses engagements comme l’application d’un choix souverain libanais. Cette distinction sera essentielle lors de son retour à Beyrouth.

Une visite qui engage la relation avec les États-Unis

Le sommet dépasse le dossier sécuritaire. Il doit permettre de redéfinir la relation entre le Liban et les États-Unis. Washington reste un acteur majeur dans les domaines militaire, financier et diplomatique. Son influence s’exerce aussi auprès des institutions internationales qui peuvent soutenir la reconstruction et la stabilité économique.

Joseph Aoun rencontrera plusieurs responsables américains en plus de Donald Trump. Ces consultations devraient porter sur l’aide à l’armée, la reconstruction, les réformes et la protection du Liban contre les effets des crises régionales. Le chef de l’État cherchera à montrer que son pays peut redevenir un partenaire institutionnel fiable.

Le contexte économique donnera un poids particulier à ces échanges. Le Liban a besoin de financements pour réparer les infrastructures, relancer les services publics et soutenir les populations déplacées. Les partenaires internationaux conditionnent souvent leur aide à des réformes. La présidence devra donc articuler les besoins urgents avec un programme crédible de gouvernance.

Washington peut aussi faciliter la mobilisation de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et des pays donateurs. Toutefois, aucune aide massive ne sera durable sans stabilité politique. Le sommet entre Aoun et Trump devra donc relier les dossiers sécuritaires et économiques plutôt que les traiter séparément.

Le Liban tentera enfin d’éviter une dépendance exclusive. Sa diplomatie repose traditionnellement sur plusieurs partenariats arabes et internationaux. La visite aux États-Unis ne signifie pas un alignement total. Elle vise surtout à utiliser le canal américain pour obtenir des résultats sur un dossier où Washington possède une influence déterminante.

Le poids de la réunion de Rome

Le déplacement intervient après les négociations menées à Rome sous médiation américaine. Ces discussions ont été présentées comme productives par des responsables américains. Elles ont permis de progresser sur les principes des zones pilotes, mais leur application reste en attente. Le sommet de Washington doit désormais donner une impulsion politique à la phase technique.

Joseph Aoun pourra demander que les résultats de Rome soient formalisés. Les militaires ont besoin d’instructions précises. Les médiateurs doivent fixer les procédures. Les parties doivent aussi s’entendre sur les localités concernées et sur l’ordre des retraits. Sans décision au plus haut niveau, les réunions techniques risquent de se prolonger sans résultat.

Le président libanais arrive avec un argument simple : l’État a accepté la voie de la négociation directe et doit obtenir une contrepartie concrète. Il ne peut pas défendre ce choix devant l’opinion publique si Israël ne modifie pas sa présence sur le terrain. Une première évacuation constituerait donc un signal politique autant que militaire.

Donald Trump cherchera probablement à présenter le processus comme un succès de sa diplomatie. Cette volonté peut servir les intérêts libanais si elle pousse Washington à obtenir un retrait. Elle peut aussi créer une pression pour annoncer rapidement un accord incomplet. Joseph Aoun devra veiller à ce que la recherche d’une victoire politique américaine ne se fasse pas au détriment des exigences libanaises.

La séquence de Rome et de Washington forme ainsi un même processus. Rome a travaillé sur le cadre. La Maison-Blanche doit décider du niveau d’engagement. Le terrain montrera ensuite si les promesses sont appliquées.

Les attentes élevées du sud du Liban

Dans les localités frontalières, le voyage présidentiel est suivi à travers ses conséquences possibles. Les habitants attendent de pouvoir revenir, réparer leurs maisons et reprendre leurs activités. Beaucoup ont subi des déplacements répétés. Les agriculteurs ont perdu l’accès à des terres. Les municipalités doivent gérer des besoins supérieurs à leurs moyens.

Un retrait israélien créerait les conditions d’un retour progressif. Il faudrait toutefois sécuriser les routes, retirer les munitions non explosées et évaluer les bâtiments. L’armée et les services civils devraient agir ensemble. L’aide internationale serait nécessaire pour accélérer cette phase.

Le cessez-le-feu doit aussi devenir prévisible. Une trêve ponctuelle ne permet pas aux familles de reconstruire. Les habitants ont besoin de garanties sur plusieurs mois. Les écoles, les commerces et les exploitations agricoles ne peuvent pas fonctionner dans l’attente d’une nouvelle alerte.

Joseph Aoun devra donc porter à Washington une demande qui ne se limite pas à la géopolitique. Le dossier concerne directement des dizaines de milliers de civils. La stabilité se mesure à la possibilité de vivre normalement, et non seulement à la diminution du nombre de frappes.

Le président devra aussi éviter que certaines localités soient oubliées dans la logique des zones pilotes. Un mécanisme progressif peut commencer dans quelques secteurs, mais il doit couvrir l’ensemble des zones occupées ou menacées. Les habitants jugeront l’accord à partir de cette égalité de traitement.

Un sommet soumis à l’épreuve des résultats

La rencontre du 21 juillet sera scrutée au Liban, en Israël et dans les capitales régionales. Une déclaration commune pourrait annoncer un calendrier, un mécanisme de retrait ou une nouvelle phase des négociations. Le contenu exact reste cependant inconnu. La présidence libanaise n’a pas détaillé les documents qui pourraient être signés.

Le meilleur résultat pour Beyrouth serait un engagement américain explicite en faveur du retrait israélien, accompagné d’un soutien renforcé à l’armée et d’une aide à la reconstruction. Un calendrier pour les zones pilotes donnerait une première traduction concrète. Une simple réaffirmation des principes déjà connus serait plus difficile à présenter comme une avancée.

Joseph Aoun devra également gérer le langage diplomatique. Toute mention d’une paix immédiate ou d’une normalisation provoquerait un débat intérieur intense. Le Liban affirme que la priorité reste la cessation des hostilités, le retrait et la souveraineté. Le président devrait maintenir cette hiérarchie dans ses déclarations publiques.

Donald Trump peut chercher une annonce spectaculaire. Le chef de l’État libanais aura intérêt à privilégier des engagements applicables. Un mécanisme discret mais contraignant serait plus utile qu’une formule ambitieuse sans calendrier. La crédibilité de la visite dépendra de ce qui se passera dans les jours suivants.

Joseph Aoun et Nehmat Aoun ont quitté Beyrouth avec un programme centré sur la sécurité, le retrait israélien et l’autorité de l’État. Les consultations à Washington doivent commencer avant le sommet du 21 juillet. Le premier signal concret sera attendu dans le sud, où aucun nouveau secteur n’a encore été remis à l’armée libanaise.